Скандальное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о национализации завода «Мотор Сич» наносит мощнейший удар по украино-китайским отношениям, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру 12 марта

Китайские инвесторы «Мотор Сичи» уже подали в международный арбитраж иски на сумму $3,6 млрд и сообщили о подготовке новых. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что инвесторы «получат компенсацию», но не озвучил ее размер.

«У Украины нет таких денег. Что они им могут компенсировать? Несколько сот миллионов? Их (инвесторов «Мотор Сичи» — Ред.) это не устроит, они созовут новый суд и выиграют его», — подчеркнул Молчанов.

«Мотор Сич» и массовая госизмена в Раде: что решил СНБО © president.gov.ua

Также это серьезный удар по инвестициям на Украину в целом, поскольку стало понятно, что СНБО может лишить инвестора его имущества под любым надуманным предлогом, отметил Молчанов, добавив, что предлог национализации «Мотор Сичи» так и не был озвучен СНБО.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.