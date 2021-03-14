Китайские инвесторы «Мотор Сичи» уже подали в международный арбитраж иски на сумму $3,6 млрд и сообщили о подготовке новых. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что инвесторы «получат компенсацию», но не озвучил ее размер.
«У Украины нет таких денег. Что они им могут компенсировать? Несколько сот миллионов? Их (инвесторов «Мотор Сичи» — Ред.) это не устроит, они созовут новый суд и выиграют его», — подчеркнул Молчанов.
По его словам, с внешнеполитической точки зрения это огромный удар по кооперации Украины и Китая, после которого ни один китайский инвестор не захочет поучаствовать в приватизации украинской земли или инфраструктурных объектов, тех же портов, и никакие деньги ни в какие проекты вкладывать не будет.
Также это серьезный удар по инвестициям на Украину в целом, поскольку стало понятно, что СНБО может лишить инвестора его имущества под любым надуманным предлогом, отметил Молчанов, добавив, что предлог национализации «Мотор Сичи» так и не был озвучен СНБО.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.