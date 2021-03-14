Система власти на Украине трансформировалась в «коллективное политбюро», имеющее безграничные возможности, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру 12 марта

По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уже играет роль коллективного органа власти и как набор определённых фигур — 20 ключевых силовиков и управленцев — имеет безграничные возможности.

«Фактически в Украине система уже трансформировалась в коллективное политбюро», — подчеркнул эксперт.

Итоги заседания СНБО Украины: новые цели Зеленского © president.gov.ua

Бортник констатировал, что Украина уже пришла к модели коллективного управления местной «большой двадцаткой», которая нередко заменяет собой парламент, правоохранительные органы и судебную систему.

Интервью Руслана Бортника можно прочитать на нашем сайте.