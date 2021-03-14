По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уже играет роль коллективного органа власти и как набор определённых фигур — 20 ключевых силовиков и управленцев — имеет безграничные возможности.
«Фактически в Украине система уже трансформировалась в коллективное политбюро», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что это «позволяет Зеленскому разделить ответственность за наиболее сложные решения, выходящие за рамки закона, но в такой системе роль самого президента снижается, он перестаёт быть незаменимым».
Бортник констатировал, что Украина уже пришла к модели коллективного управления местной «большой двадцаткой», которая нередко заменяет собой парламент, правоохранительные органы и судебную систему.
Интервью Руслана Бортника можно прочитать на нашем сайте.