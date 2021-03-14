Харьковские соглашения 2010 года были подписаны между президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Документ среди прочего продлевал срок пребывания российского флота в Крыму до 2042 года.
«Тут несколько целей. Во-первых, это пиар на «патриотическом» электорате. Дескать, мы большие патриоты, чем Пётр Порошенко, который поддерживал подписание Харьковских соглашений… Также это раскачивание темы Крыма в преддверии организации «Крымской платформы», — пояснил Бортник.
По его словам, данное решение СНБО это также «привет целому ряду фигур, начиная от бывшего собственника телеканала «Прямой» Макеенко и заканчивая бывшим спикером Рады Литвиным, который сейчас за что-то ещё борется».
При этом эксперт подчеркнул, что с юридической точки зрения решение СНБО ничтожно, так как депутаты не несут юридической ответственности за своё голосование.
Интервью Руслана Бортника можно прочитать на нашем сайте.