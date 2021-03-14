Президент Украины Владимир Зеленский преследовал сразу несколько целей, объявляя о расследовании в отношении 236 депутатов Верховной Рады, в 2010 году проголосовавших за ратификацию «Харьковских соглашений», сказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

Харьковские соглашения 2010 года были подписаны между президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Документ среди прочего продлевал срок пребывания российского флота в Крыму до 2042 года.

«Тут несколько целей. Во-первых, это пиар на «патриотическом» электорате. Дескать, мы большие патриоты, чем Пётр Порошенко, который поддерживал подписание Харьковских соглашений… Также это раскачивание темы Крыма в преддверии организации «Крымской платформы», — пояснил Бортник.

Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

При этом эксперт подчеркнул, что с юридической точки зрения решение СНБО ничтожно, так как депутаты не несут юридической ответственности за своё голосование.

Интервью Руслана Бортника можно прочитать на нашем сайте.