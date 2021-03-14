Откровенно антироссийская политика украинских властей не позволяет Киеву рассчитывать на то, что транзит российских грузов и дальше будет направляться через Украину, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 13 марта

В данный момент заканчивается строительство газопровода «Северный поток 2», который будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Однако транзит будет потерян и в других секторах экономики, отметил эксперт.

«Вообще украинская экономика должна готовиться к потере транзита, потому что проводится откровенно антироссийская политика. Она не стимулирует не только «Газпром», а вообще любые российские хозсубъекты транспортировать хоть что-то через Украину — неважно, трубопроводами, железнодорожным или автомобильным транспортом», — сказал эксперт.

Украина пала жертвой «транзитного проклятия» - Марунич © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тенденции к сокращению транзита уже сейчас наблюдаются во всех видах народного хозяйства, подчеркнул Марунич.

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