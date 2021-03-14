В данный момент заканчивается строительство газопровода «Северный поток 2», который будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Однако транзит будет потерян и в других секторах экономики, отметил эксперт.
«Вообще украинская экономика должна готовиться к потере транзита, потому что проводится откровенно антироссийская политика. Она не стимулирует не только «Газпром», а вообще любые российские хозсубъекты транспортировать хоть что-то через Украину — неважно, трубопроводами, железнодорожным или автомобильным транспортом», — сказал эксперт.
Он отметил, что Киеву нужно готовиться к тому, что транзит либо вообще исчезнет, либо будет существенно сокращен.
Тенденции к сокращению транзита уже сейчас наблюдаются во всех видах народного хозяйства, подчеркнул Марунич.
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