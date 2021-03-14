Украина после ввода в строй газопровода «Северный поток 2» не получит критического ущерба, хотя и понесет существенные потери, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 13 марта

Так он прокомментировал заявление замглавы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко о том, что «Северный поток — 2» «критически важен» для Украины.

«Конечно же, Украина не исчезнет после того, как будет запущен «Северный поток — 2», она просто потеряет какие-то объемы выручки от транзита российского газа», — сказал эксперт.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Нынешний президент Украины просто продолжил линию своего предшественника Петра Порошенко, подчеркнул эксперт.

Интервью Дмитрия Марунича можно прочитать на нашем сайте.