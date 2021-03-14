Так он прокомментировал заявление замглавы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко о том, что «Северный поток — 2» «критически важен» для Украины.
«Конечно же, Украина не исчезнет после того, как будет запущен «Северный поток — 2», она просто потеряет какие-то объемы выручки от транзита российского газа», — сказал эксперт.
По его мнению, это станет логическим следствием той антироссийской политики, которую Киев демонстрирует уже на протяжении многих лет.
Нынешний президент Украины просто продолжил линию своего предшественника Петра Порошенко, подчеркнул эксперт.
Интервью Дмитрия Марунича можно прочитать на нашем сайте.