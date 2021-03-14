По его словам, степень лояльности к внешнему управлению со стороны коллективного Запада приведет к тому, что те или иные украинские олигархи окажутся в конце списка на зачистку.
«А чёрную метку Ахметов получил уже в конце прошлого года — фильм «Наследник», где сын покойного депутата Щербаня, который стал первым донецким политиком, сочетавшим в своих руках мощные экономические и политические рычаги. Там более чем прозрачные намеки в сторону Рината Леонидовича», — отметил Золотарев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В 2010 году украинский бизнесмен Ринат Ахметов голосовал за Харьковские соглашения.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».