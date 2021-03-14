Пятому президенту Украины Петру Порошенко могут припомнить его роль в правительстве Азарова-Януковича. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Политолог напомнил, что при Януковиче Петр Порошенко сидел в министерском кресле (был министром экономического развития и торговли. — Ред.), а не в Качановской колонии, как та же Юлия Тимошенко. СБУ поручено срочно найти компромат на Порошенко — адвокат © скриншот видео YouTube/5-й канал

«Мне кажется, что поле проблем у Порошенко может возникнуть со стороны Медведчука, поскольку очевидно и логично намерение показать, что они работали в тесной связке, что они не были никакими оппонентами, а были партнёрами», — сказал Золотарев.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».