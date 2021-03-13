Партия «Слуга народа» на съезде, который проходит в Киеве 13 марта, приняла новую редакцию устава партии, а также создала два новых партийных органа. Об этом сообщило издание «Страна»

Отмечается, что новый устав призван систематизировать и укрупнять всё, что было наработано ранее.

«Работала группа юристов, идеологов, политтехнологов над тем, чтобы максимально приблизить систему управления партии к реальности. Потому что устав, который у нас был раньше, был хорош для предыдущих этапов развития. На том этапе, на котором мы сейчас, нужны новые шаги», — заявил глава политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Также были созданы два новых партийных органа — политсовет, в который вошли 73 человека, и Национальный совет общин.

В состав политсовета вошли: Юлия Гришина, Андрей Мотовиловец, Галина Янченко, Никита Потураев, Вячеслав Медяник, Роман Каптелов, Галина Третьякова, Виталий Безгин, Александр Скичко, Евгения Кравчук, Марина Бардина, Александр Ткаченко, Александр Санченко, Давид Арахамия, Денис Малюська, Александр Качура и Дмитрий Костюк.

Зеленский объявил о начале очистки партии «Слуга народа» от «засланных казачков» © president.gov.ua

В Национальный совет общин вошли председатели областных организаций. На этой площадке будут обсуждаться проекты государственных решений в отношении местного самоуправления, региональная политика и обмениваться опытом региональные организации.

«Такая структура позволит партии обеспечить максимальное участие членов партии не только в принятии, но и в разработке партийных решений, формулировать проекты политических решений и обсуждать их принятие непосредственно с депутатами или министрами, гибко реагировать на изменения ситуации», — пояснил Корниенко.

Съезд партии «Слуга народа» проходит в КВЦ «Парковый» в Киеве.