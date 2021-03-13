Зеленский напомнил, что нынешней власти два года пришлось работать в условиях войны, пандемии и всемирного кризиса, а внутри страны — преодолевать сопротивление старой системы, олигархов, коррумпированных судей, депутатов и чиновников, теневых землевладельцев и букмекеров, которые уклонялись от уплаты налогов.
«Моя позиция проста и неизменна: неважно, кто против нас, важно — за кого мы. А это-более 40 миллионов граждан Украины. И благодаря их поддержке менее чем за два года мы сделали то, что другие политики десятилетиями обещали, а потом благополучно сливали», — отметил президент.
По словам Зеленского, наиболее важными для Украины законами в настоящий момент являются те, что завершат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие.
Также это законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех других обещаний власти.
Кроме того, Зеленский обратился к представителям политсилы в регионах, призвав их брать инициативу в свои руки.
Он также призвал членов партии сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, которые позволяют имитировать бурную деятельность.