Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм о своей «роскошной жизни» под названием «Золотое дно». Слова президента 13 марта приводит БЕЛТА

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», — заявил Лукашенко.

Он уточнил, что не смотрел видео, но знаком с его анализом. При этом он пообещал, что постарается изучить его самостоятельно.

Лукашенко раскрыл карты. Но Кремль молчит © REUTERS, Maxim Guchek/BelTA

«Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» — прокомментировал фильм президент.

Фильм «Золотое дно» о жизни Лукашенко 8 марта выпустил YouTube-канал NEXTA. За пять дней его посмотрели почти 5 миллионов человек. В ролике утверждается, что президент Белоруссии замешан в коррупционных схемах, с помощью которых незаконно обогатился.