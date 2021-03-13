Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики нет друзей в мире. Заявление главы государства в субботу, 13 марта, приводит его пресс-служба

«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — сказал Лукашенко после участия в спортивном празднике «Минская лыжня».

Комментируя общественно-политическую ситуацию в стране, президент сказал, что «очень многое есть что рассказать, но это со временем».

«А нюансы не для сегодняшнего дня», — добавил он.

Лукашенко раскрыл карты. Но Кремль молчит © REUTERS, Maxim Guchek/BelTA

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.