«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — сказал Лукашенко после участия в спортивном празднике «Минская лыжня».
Комментируя общественно-политическую ситуацию в стране, президент сказал, что «очень многое есть что рассказать, но это со временем».
«А нюансы не для сегодняшнего дня», — добавил он.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.