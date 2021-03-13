В первую очередь подорожание затронуло овощи. К примеру, свекла, без которой не приготовить традиционный украинский борщ, подорожала на 40,3% до 7,6 грн/кг.
Морковь выросла в цене на 23,2% (7,4 грн/кг), лук — на 22,7% до 6,3 грн/кг, капуста на 20,4% до 5,7 грн/кг, картофель на 16,9% до 11,9 грн/кг.
На 17,4% выросли цены на яйца — до 33 грн/кг. Подсолнечное масло подорожало на 13,0% до 47,6 грн/л, сахар прибавил в стоимости 10,7% до 23,1 грн/кг.
Как рассказал 10 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, стоимость продуктов питания на Украине растет из-за монопольных сговоров и манипуляций, хотя есть и «объективные факторы».
Как отмечал ранее глава украинского Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко, весной на Украине заметно ускорится рост цен на муку, макароны, хлебобулочные изделия, крупы, сахар и подсолнечное масло.
Весной продолжатся январские и февральские процессы, инфляция за январь и февраль составит не менее 2,5%, поэтому запланированный годовой показатель инфляции может быть достигнут уже по итогам сентября-октября, прогнозировал эксперт.