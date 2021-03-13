На Украине во втором месяце зимы продолжили стремительно дорожать популярные продукты потребительской корзины, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины

В первую очередь подорожание затронуло овощи. К примеру, свекла, без которой не приготовить традиционный украинский борщ, подорожала на 40,3% до 7,6 грн/кг.

В Москву за макаронами? Почему украинские цены на продукты обгоняют российские © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

На 17,4% выросли цены на яйца — до 33 грн/кг. Подсолнечное масло подорожало на 13,0% до 47,6 грн/л, сахар прибавил в стоимости 10,7% до 23,1 грн/кг.

Как рассказал 10 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, стоимость продуктов питания на Украине растет из-за монопольных сговоров и манипуляций, хотя есть и «объективные факторы».

Как отмечал ранее глава украинского Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко, весной на Украине заметно ускорится рост цен на муку, макароны, хлебобулочные изделия, крупы, сахар и подсолнечное масло.

Весной продолжатся январские и февральские процессы, инфляция за январь и февраль составит не менее 2,5%, поэтому запланированный годовой показатель инфляции может быть достигнут уже по итогам сентября-октября, прогнозировал эксперт.