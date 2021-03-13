В Киеве 13 марта начался съезд пропрезидентской партии «Слуга народа» с участием главы государства Владимира Зеленского, объявившего с трибуны об очищении рядов политсилы от случайных людей и агентов влияния, сообщил телеграм-канал «Политика Страны»

В своем выступлении Зеленский заявил, что партия очищается от «засланных казачков и случайных людей».

«Неважно, кто против нас, важно за кого мы», — подчеркнул Зеленский.

12 марта в своем видеообращении Зеленский сказал, что поддерживает санкции США против бизнесмена Игоря Коломойского, и дал понять, что такой подход будет применяться и к другим крупным украинским предпринимателям, уточнив, что «фамилии здесь не имеют никакой разницы — это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой».

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского Михаил Саакашвили сказал, что Запад ждет от Зеленского «крестового похода» против олигархов, и президенту придется на это пойти, так как этого от него требует администрация президента США Джо Байдена.

Борьба с олигархами также нравится украинскому электорату, отметил политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру.

Однако, по его мнению, такие пиар-акции Зеленского не решают насущных проблем украинцев, например, резкий рост цен и тарифов ЖКХ, а также отсутствие работы, что вынуждает граждан трудоустраиваться за рубежом.