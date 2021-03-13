Президент Украины Владимир Зеленский назвал фамилии украинских олигархов, против которых могут быть введены санкции. Его слова прозвучали в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице Зеленского в ночь на 13 марта

Зеленский сказал, что поддерживает санкции США против бизнесмена Игоря Коломойского, и дал понять, что такой подход будет применяться и к другим крупным украинским предпринимателям.

«Мы четко видим разницу между понятиями большой бизнес и олигархический класс. А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы — это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой», — сказал Зеленский.

Защитники от США. Чем грозит Киеву борьба с олигархами © rubaltic.ru Михаил Саакашвили сказал, что Запад ждет от Зеленского «крестового похода» против олигархов, и президенту придется на это пойти, так как этого от него требует администрация президента США Джо Байдена.

Борьба с олигархами также нравится украинскому электорату, отметил политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру.

Однако, по его мнению, такие пиар-акции Зеленского не решают насущных проблем украинцев, например, резкий рост цен и тарифов ЖКХ, а также отсутствие работы, что вынуждает граждан трудоустраиваться за рубежом.