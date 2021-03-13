По его словам, этот факт понимают и кураторы Украины.
«И поэтому, например, "Партия регионов", это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена», — пояснил экс-премьер.
События 2014 года на Украине, по словам Азарова, произошли при содействии США и Великобритании: штаб переворота находится в американском посольстве, а англичан он назвал «большими специалистами в этом плане».
«А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича», — заявил экс-премьер.
Он добавил, что такой сценарий разработали еще во время «оранжевой революции».