Реальными хозяевами Украины являются американцы, уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он на днях заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва»

По его словам, этот факт понимают и кураторы Украины.

«И поэтому, например, "Партия регионов", это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена», — пояснил экс-премьер.

Европейских санкций больше нет. Вернётся ли Азаров на Украину © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича», — заявил экс-премьер.

Он добавил, что такой сценарий разработали еще во время «оранжевой революции».