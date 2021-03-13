«Решение о разрыве кузнечных отношений лежит на подписи у мэра Донецка Алексея Кулемзина с подачи министра иностранных дел ДНР Натальи Никаноровой. Последняя считает, что "Кольцо…" находится в состоянии кризиса, к тому же, в мире сложная эпидемиологическая ситуация… Словом, членство "нецелесообразно в условиях нынешней политической конъюнктуры" », — говорится в сообщении.
Авторы отмечают: в чем выражается кризис европейского кузнечного движения и какой политической конъюнктуры Донецк дожидается для участия в международных организациях — непонятно.
К слову, в настоящее время в Донецке погибает уникальный арт-объект «Парк кованных фигур».