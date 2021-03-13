Донецк вышел из международной организации «Кольцо европейских городов-кузнецов» и отказался от участия ассамблее этого объединения, которая в 2021 году пройдет в городе Ауде-Эйсселстрек (Нидерланды). Об этом в субботу, 13 марта, сообщил Telegram-канал Украина.ру

«Решение о разрыве кузнечных отношений лежит на подписи у мэра Донецка Алексея Кулемзина с подачи министра иностранных дел ДНР Натальи Никаноровой. Последняя считает, что "Кольцо…" находится в состоянии кризиса, к тому же, в мире сложная эпидемиологическая ситуация… Словом, членство "нецелесообразно в условиях нынешней политической конъюнктуры" », — говорится в сообщении.

Миллион ржавых роз. В Донецке умирает культурный объект мирового значения © commons.wikimedia.org, Andrew Butko

К слову, в настоящее время в Донецке погибает уникальный арт-объект «Парк кованных фигур».