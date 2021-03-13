Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение, решив ввести санкции против российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом 12 марта сообщило издание Politico

По данным издания, Байден оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против «Северного потока-2», которые, по данным источника, готовят в Вашингтоне.

Американский лидер хочет одновременно и остановить достройку газопровода, и укрепить отношения с Германией, которая поддерживает реализацию проекта.

«Мы находимся между двух огней», — сказал один из собеседников издания из Белого дома.

Также отмечается, что на администрацию оказывают давление обе партии Конгресса, требующие от нее конкретных действий.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Энтони Блинкен провел брифинг для членов комитета сената по международным отношениям, но не смог внести ясность в вопрос санкций по газопроводу, чем вызвал негативную реакцию конгрессменов.

Кроме того, республиканец Тед Круз заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, заявив, что будет делать это до тех пор, пока администрация Байдена не решит вопрос по санкциям против «Северного потока-2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.