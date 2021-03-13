За минувшие сутки на Украине диагностировали коронавирус у 13 276 человек. Об этом 13 марта в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Стоит отметить, что число новых случаев заболевания на Украине растет четвертый день подряд.

Всего с начала пандемии на Украине COVID-19 заразились 1 451 744 человека. Из них 28 158 скончались, 1 219 773 выздоровели.

Западная Украина с 8 по 12 марта: Марши женщин и анекдоты о вакцине CoviShield

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.