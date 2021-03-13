По информации ведомства, расследование ведется против представителей власти, которые в период с 2008 по 2010 год были причастны к подготовке, подписанию и ратификации соглашений. Конкретные имена пока не называются.
«Подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории Автономной республики Крым», — говорится в сообщении.
11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продлила срок пребывания российского флота в Крыму.