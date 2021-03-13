Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о государственной измене по факту подписания Харьковских соглашений в 2010 году. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ведомства

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