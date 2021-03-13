Популярный туристический комплекс «Буковель» закрылся на карантин. Об этом 12 марта сообщило агентство GALKA.IF.UA

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской области.

Отныне передвигаться по территории курорта смогут только местные жители и работники.

Ограничения начнут действовать с 00:00 13 марта.

«Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Туристы не смогут его посетить. Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в "Буковель" — вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности. Мы принимаем такое вынужденное решение, и, вероятно, оно не последнее… Представители малого бизнеса часто спрашивают, почему такая несправедливость: крупные компании работают, а малые не должны работать? Сейчас в Поляницкой ТГ работают подразделения полиции, а мы подкрепили их позицию решением комиссии ТЭБ и ЧС», — заявил председатель облгосадминистрации Андрей Бойчук на заседании.

Как Украина прожила год в карантине. Фотолента © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Руслан Савчук отметил, что действовать нужно решительно, так уровень загруженности койко-мест в местных больницах составляет 82%.

«По состоянию на сегодня в туристическом комплексе "Буковель" составлен 51 админпротокол: на операторов подъемников, пункты проката лыжного оборудования. Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ТГ. Возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, будет только у местных жителей или тех, кто имеет место работы в этом населенном пункте», — рассказал начальник Нацполиции в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

Ранее стало известно, что предприниматели из Ивано-Франковской области, где была объявлена «красная» зона из-за высокой заболеваемости COVID-19, заблокировали дорогу на горнолыжный курорт «Буковель» с требованием его закрыть.

Предприниматели требуют разъяснений, почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, коронавирус распространяется, а лечение платное.