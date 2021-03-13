«Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи. Он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины: он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина», — сказал Степанов.
Ранее стало известно, что на Украине зафиксировали случаи заражения британским штаммом коронавируса. Оба — в Ивано-Франковской области.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.