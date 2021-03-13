Появившийся на Украине новый штамм коронавируса имеет другую клиническую картину. Об этом 12 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов

«Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи. Он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины: он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина», — сказал Степанов.

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На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.