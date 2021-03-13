Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай
Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай
© РИА Новости, Александр Натрускин
Эксперт пояснил, что в остальных государствах региона, включая Казахстан, все остатки собственности уже были поделены, и там больше ничего нет.

«В Казахстане трудно представить себе масштабный передел собственности. Там все уже давно поделено. И подвинуть элиты, которые захватили куски бывшего экономического комплекса Казахской ССР, сложно», — констатировал Грозин.

Это вроде бы мелочь, но компании, начиная от NIKE и заканчивая легкой промышленностью, пооткрывали там свои представительства не в Казахстане, а в Узбекистане, привел пример специалист.

В Узбекистане открываются возможности, поэтому западные и восточные транснациональные корпорации заинтересованы в Узбекистане, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.