Узбекистан и сейчас представляет собой самую интересную страну региона в плане возможности заработать на раздербанивании бывшей советской общенародной собственности. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Россия предлагает Узбекистану более интересные проекты, чем Китай © РИА Новости, Александр Натрускин

«В Казахстане трудно представить себе масштабный передел собственности. Там все уже давно поделено. И подвинуть элиты, которые захватили куски бывшего экономического комплекса Казахской ССР, сложно», — констатировал Грозин.

Это вроде бы мелочь, но компании, начиная от NIKE и заканчивая легкой промышленностью, пооткрывали там свои представительства не в Казахстане, а в Узбекистане, привел пример специалист.

В Узбекистане открываются возможности, поэтому западные и восточные транснациональные корпорации заинтересованы в Узбекистане, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.