Единственный ее недостаток состоит в том, что на ее вооружении состоит старая техника, не прошедшая модернизацию, а при президентстве Ислама Каримова закупки у России носили спонтанный характер и зависели о того, выйдет Узбекистан из ОДКБ или нет, пояснил эксперт.
«Мирзиёев, кстати, озвучил намерение написать новую военную доктрину. Скорее, она будет калькой с прежней (суверенитет, неучастие в военных конфликтах). Но кроме этого будет принят курс на модернизацию боевой техники, а это отдельная статья партнерства, за которую будем бодаться и мы, и китайцы, и турки, и Запад. Потому что узбеки будут платить, в отличие от наших друзей в Бишкеке или Душанбе, которые получают технику в рамках дружеских подарков просто потому, что у них нет денег, чтобы ее купить, а подтягивать их обороноспособность надо», — указал Грозин.
Так что здесь помимо военно-политической составляющей у России в плане сотрудничества с узбекской армией есть еще и бизнес-интерес, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.