Узбекская армия, по последнему рейтингу Globalfirepower, заняла первое место среди Центральной Азии (52-е место в мире), и это мнение разделяют множество экспертов и на Западе, и на Востоке. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Мирзиёев, кстати, озвучил намерение написать новую военную доктрину. Скорее, она будет калькой с прежней (суверенитет, неучастие в военных конфликтах). Но кроме этого будет принят курс на модернизацию боевой техники, а это отдельная статья партнерства, за которую будем бодаться и мы, и китайцы, и турки, и Запад. Потому что узбеки будут платить, в отличие от наших друзей в Бишкеке или Душанбе, которые получают технику в рамках дружеских подарков просто потому, что у них нет денег, чтобы ее купить, а подтягивать их обороноспособность надо», — указал Грозин.

Так что здесь помимо военно-политической составляющей у России в плане сотрудничества с узбекской армией есть еще и бизнес-интерес, заключил собеседник издания.

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