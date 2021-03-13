Пока Китай проявляет сдержанную реакцию на решение СНБО о национализации предприятия «Мотор Сич». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Не будите спящего тигра. Как Китай накажет Украину за «Мотор Сич» © AP, Vincent Yu

«Китай прекрасно понимает всю степень субъектности Украины и сохраняет спокойствие. Но можно предположить, что на одном из ключевых внешних рынков Украина получит проблемы. Равно как и не получит китайских инвестиций. То есть инвестировать в такую страну китайцы не будут», — сказал политолог.

Ранее МИД КНР опубликовал заявление, в котором потребовал от Украины соблюдать законные права и интересы китайских инвесторов.

Ситуация вокруг завода «Мотор Сич» обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия.

Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».