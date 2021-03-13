Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 11 марта принял решение вернуть в собственность государства запорожское предприятие по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич».
«Китай прекрасно понимает всю степень субъектности Украины и сохраняет спокойствие. Но можно предположить, что на одном из ключевых внешних рынков Украина получит проблемы. Равно как и не получит китайских инвестиций. То есть инвестировать в такую страну китайцы не будут», — сказал политолог.
Ранее МИД КНР опубликовал заявление, в котором потребовал от Украины соблюдать законные права и интересы китайских инвесторов.
Ситуация вокруг завода «Мотор Сич» обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия.
Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».