Несмотря на то что президент Владимир Зеленский сегодня фактически проводит политику своего предшественника Петра Порошенко, их характеры все же отличаются друг от друга. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко © president.gov.ua Александр Турчинов заявлял, что экс-президент Петр Порошенко готов возглавить правительство Украины. По его словам, «Европейская солидарность» теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа», если депутаты из президентской партии «прозреют и захотят работать на свою страну».

Эксперт считает, что Порошенко коварен, расчетлив, жаден, практически каждый мало-мальский процесс пытался держать под личным контролем, а еще он одержим идеями, амбициями, бахвальством и персональным миссионерством.

«Это был натуральный маньяк, для которого несвойственны понятия «эмпатия», «сострадание», «великодушие». А еще Порошенко не умел органично врать, но при этом врал до тошноты все время. При этом Порошенко, безусловно, был лидером. Но лидером для таких же специфических людей, которым больше подходит слово «секта»», — категоричен Лесев.

Зеленский, по его мнению, — самовлюбленный сибарит, человек эмоции, который любит лайки, восторженные отзывы и аплодисменты, будучи при этом человеком интеллектуально ограниченным, который не понимает сути процессов и не разбирается в первопричинах всех базовых конфликтов своей страны.

«А еще Зеленский — человек мелкий и мстительный. В нем нет ничего «государева». Именно потому, как мелкий гопник, он может идти по беспределу, как с закрытиями тех же каналов», — подчеркнул публицист.

Самое же опасное качество Зеленского состоит в том, что он не принимает собственных решений, и вот это может его превратить для Украины в натуральное чудовище, заключил собеседник издания.

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