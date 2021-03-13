Если президент Украины Владимир Зеленский заключит союз со своим предшественником Петром Порошенко, это приведет к потере рейтинга их обоих. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Александр Турчинов заявлял, что экс-президент Петр Порошенко готов возглавить правительство Украины. По его словам, «Европейская солидарность» теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа», если депутаты из президентской партии «прозреют и захотят работать на свою страну».

Эксперт отметил, что для Зеленского это будет означать настоящую катастрофу, поскольку он победил на выборах под лозунгами о смене политики Порошенко, а для Порошенко такой союз будет означать конец доминирования в националистической повестке.

«Хотя сам Порошенко, естественно, не отказался бы от кресла премьера. И заявление Турчинова — это как раз озвучивание подобной его хотелки. Но должно произойти нечто тектоническое, чтобы премьером при Зеленском стал Порошенко», — рассуждает Лесев.

По его мнению, команды Порошенко и Зеленского похожи на два конкурирующих конструкторских бюро, разрабатывающих схожие изделия, но которые очень болезненно реагируют друг на друга: у Порошенко обижены на «выскочек», а «выскочки» не хотят потерять то, до чего так неожиданно дорвались.

Украина Зеленского от Украины Порошенко не отличается ничем принципиально, кроме скандалов с более «нелепыми и дебильными персонажами», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.