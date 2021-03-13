Решения СНБО о национализации компании «Мотор Сич» и о возможной национализации «Донецкоблгаза» сорвут аплодисменты у рядовых украинцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

По словам Золотарева, из-за национализации предприятия «Мотор Сич» Украина получит проблемы в отношениях с Китаем, на одном из ключевых внешних рынков. «Мотор Сич» и курятина под запретом. Главное в экономике Украины 5-12 марта

Политолог отметил, что возвращение «Мотор Сич» и «Донецкоблгаза» в госсобственность вызовет одобрение рядовых граждан Украины, «поскольку украинцы любят, когда ясновельможных панов наклоняют, им нравится это шоу». Однако постепенно эффект санкций будет снижаться, добавил он.

«Дальше то, от чего переключается внимание украинцев, тарифы, война, обязательно вылезет. И тогда многие, не досмотрев сериал, потребуют вернуть деньги за билеты», — подчеркнул Золотарев.

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На заседании 11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины вынес решение о возможной национализации предприятия по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич» и газораспределительной компании «Донецкоблгаз».