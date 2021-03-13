И в США, и в России существует одинаковая иллюзия, что если растет рейтинг «Оппозиционной платформы - За жизнь», и он даже перегнал рейтинг «слуг», то те могут прийти в итоге к власти. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

В итоге отмашка Штатов развязала этот маховик информационной атаки против ОПЗЖ, вылившийся в закрытие каналов и санкций СНБО в отношении Медведчука, пояснил Лесев.

«Зеленский — человек некомпетентный по всем базовым направлениям внешней и внутренней политики. У него никогда не было своей авторской позиции по куче ключевых конфликтов и проблем. В том числе и по Медведчуку», — указал Лесев.

Публицист добавил, что Зеленский, как идеологически пустой человек, за эти полтора года полностью проникся повесткой своего предшественника Петра Порошенко. Полностью интервью можно прочитать здесь.