В настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании неформальный лидер СН Владимир Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружение (тогда «Блок Петра Порошенко»).
В итоге отмашка Штатов развязала этот маховик информационной атаки против ОПЗЖ, вылившийся в закрытие каналов и санкций СНБО в отношении Медведчука, пояснил Лесев.
«Зеленский — человек некомпетентный по всем базовым направлениям внешней и внутренней политики. У него никогда не было своей авторской позиции по куче ключевых конфликтов и проблем. В том числе и по Медведчуку», — указал Лесев.
Публицист добавил, что Зеленский, как идеологически пустой человек, за эти полтора года полностью проникся повесткой своего предшественника Петра Порошенко. Полностью интервью можно прочитать здесь.