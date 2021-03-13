Президент Украины Владимир Зеленский — человек некомпетентный по всем базовым направлениям внешней и внутренней политики. У него никогда не было своей авторской позиции по куче ключевых конфликтов и проблем. В том числе и по вопросу ОПЗЖ и лично Виктора Медведчука. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Атакой на оппозицию Зеленский обнулил свои перспективы © Facebook, Игорь Лесев

Эксперт отметил, что в 2019 году у Зеленского претензий к Медведчуку было не больше, чем к главе Чечни Рамзану Кадырову, с которым у него возник конфликт еще в бытность Зеленского юмористом.

«Другое дело, что имя Медведчук в националистической среде Украины демонизировано до уровня «Путин-2». Есть Сатана-Путин, а Медведчук — его темный рыцарь на просторах Украины. А Зеленский, как идеологически пустой человек, за эти полтора года полностью проникся повесткой своего предшественника. Только если тот же Порошенко от наличия такого вот Медведчука умел извлекать политическую выгоду, то Зеленский эмоционирует на все натурально», — указал Лесев.

Но все же решающий выбор «бить горшки» с партией Медведчука принял не Зеленский, а Госдеп США, где, как и в России, существуют схожие иллюзии, что если растет рейтинг ОПЗЖ и он даже перегнал рейтинг «слуг», то те могут прийти в итоге к власти, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.