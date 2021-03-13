В настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружение.
Эксперт отметил, что в 2019 году у Зеленского претензий к Медведчуку было не больше, чем к главе Чечни Рамзану Кадырову, с которым у него возник конфликт еще в бытность Зеленского юмористом.
«Другое дело, что имя Медведчук в националистической среде Украины демонизировано до уровня «Путин-2». Есть Сатана-Путин, а Медведчук — его темный рыцарь на просторах Украины. А Зеленский, как идеологически пустой человек, за эти полтора года полностью проникся повесткой своего предшественника. Только если тот же Порошенко от наличия такого вот Медведчука умел извлекать политическую выгоду, то Зеленский эмоционирует на все натурально», — указал Лесев.
Но все же решающий выбор «бить горшки» с партией Медведчука принял не Зеленский, а Госдеп США, где, как и в России, существуют схожие иллюзии, что если растет рейтинг ОПЗЖ и он даже перегнал рейтинг «слуг», то те могут прийти в итоге к власти, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.