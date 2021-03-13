Если Александр Лукашенко останется у власти, Белоруссия не будет иметь возможности для экономического скачка. Ее ждет деградация, отток молодежи и отъезд кадров, что уже происходит. Об этом рассказал российско-белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Лукашенко нужен Западу, потому что ему нужна слабая Белоруссия © РИА Новости, Владимир Трефилов

«С Лукашенко Беларусь ждет судьба Украины, которая прошла этот путь ускоренным темпом. Хотя у Украины было больше возможностей для экономического роста. Украина погрязла в коррупции, а Беларусь просто зажата в тисках диктатуры, которая никогда не дает возможности для развития. Это всегда деградация», — подчеркнул Болкунец.

Специалист добавил, что за все годы своего президентства Лукашенко так и не смог создать самодостаточную экономику, поскольку он лишь пытался «подкрасить» советское наследие, а Белоруссия так и осталась завязана на одну Россию.

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В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.