В результате Белоруссия начнет стареть и постепенно превратится в один из наиболее депрессивных регионов Восточной Европы, уверен эксперт.
«С Лукашенко Беларусь ждет судьба Украины, которая прошла этот путь ускоренным темпом. Хотя у Украины было больше возможностей для экономического роста. Украина погрязла в коррупции, а Беларусь просто зажата в тисках диктатуры, которая никогда не дает возможности для развития. Это всегда деградация», — подчеркнул Болкунец.
Специалист добавил, что за все годы своего президентства Лукашенко так и не смог создать самодостаточную экономику, поскольку он лишь пытался «подкрасить» советское наследие, а Белоруссия так и осталась завязана на одну Россию.
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В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.