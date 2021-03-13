В настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании неформальный лидер СН Владимир Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружение (тогда «Блок Петра Порошенко»).
Эксперт отметил, что Зеленский продолжает гуманитарную повестку Порошенко, только руководствуется не собственными националистическими соображениями — у него их как раз не хватает в любой сфере, — а выполняет все директивы посольства США.
«Собственно, демонстративная ликвидация субъектности страны стала во многом тем катализатором, который привел, с одной стороны, к падению рейтинга СН, а с другой — к росту других оппозиционных сил. И это не только ОПЗЖ. Подтянулись также и «Евросолидарность» Порошенко, и «Батькивщина» Тимошенко», — полагает Лесев.
Но то, что ОПЗЖ ведет какую-то реальную борьбу за власть с Зеленским, — это необоснованная иллюзия: Геннадий Зюганов или Владимир Жириновский имеют такие же шансы перехватить власть у президента РФ Владимира Путина, как и ОПЗЖ у Зеленского, заключил собеседник издания.
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