Рост рейтинга «Оппозиционной платформы - За жизнь» обусловлен не деятельностью Юрия Бойко и Виктора Медведчука, а уникальным предательством своих избирателей президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский постоянно говорил, что главным противником для него и возглавляемой тогда им политсилы были Петр Порошенко и его окружение (тогда «Блок Петра Порошенко»).

Эксперт отметил, что Зеленский продолжает гуманитарную повестку Порошенко, только руководствуется не собственными националистическими соображениями — у него их как раз не хватает в любой сфере, — а выполняет все директивы посольства США.

«Собственно, демонстративная ликвидация субъектности страны стала во многом тем катализатором, который привел, с одной стороны, к падению рейтинга СН, а с другой — к росту других оппозиционных сил. И это не только ОПЗЖ. Подтянулись также и «Евросолидарность» Порошенко, и «Батькивщина» Тимошенко», — полагает Лесев.

Но то, что ОПЗЖ ведет какую-то реальную борьбу за власть с Зеленским, — это необоснованная иллюзия: Геннадий Зюганов или Владимир Жириновский имеют такие же шансы перехватить власть у президента РФ Владимира Путина, как и ОПЗЖ у Зеленского, заключил собеседник издания.

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