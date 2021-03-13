При всех громких заявлениях президент Украины Владимир Зеленский будет лишь имитировать борьбу с олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Кирилл Молчанов

По мнению эксперта, украинский президент боится вводить санкции против Игоря Коломойского. 26 друзей Коломойского: кто входит в группу влияния олигарха в Раде © скриншот с видео "Радіо Свобода"

«Видимо, у Коломойского на него много компромата еще со времен работы на телеканале "1+1". У Коломойского депутаты в Раде. Если против Коломойского пойти с открытым забралом, он может раскачать ситуацию в парламенте, и для Зеленского это может закончиться срывом голосований и крахом монобольшинства», — пояснил Молчанов.

Он предположил, что интересы Коломойского в плане бизнеса или принятия решений продолжат ужимать, но едва ли против него возбудят уголовное дело или выдадут американскому правосудию.

Зеленский будет воевать с олигархами, которые находятся за границей, Дмитрием Фирташем или Сергеем Курченко, но вряд ли с Коломойским или Ринатом Ахметовым, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский был включен в санкционный список США. Вместе с ним под американские санкции попали его жена, сын и дочь. Владимир Зеленский заявил, что поддерживает это решение и что Украина стремится преодолеть систему, в которой доминируют олигархи.