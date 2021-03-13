Новый план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе, о котором заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, выражается в нескольких фразах, которые и так много раз заявлялись в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Олег Неменский

Неменский предположил, что и со стороны высшего руководства Франции и Германии нет одобрения этого плана.

«Киев делает все возможное, чтобы напомнить о себе в международном информационном пространстве и привлечь внимание к проблеме Донбасса. Так или иначе они поднимают вопрос о новой встрече в «нормандском формате. Такая встреча очень нужна Зеленскому, но я уверен, что она не может состояться», — сказал политолог.

По его словам, для встречи президента России и президента Украины сейчас нет оснований, поскольку Украина не выполнила ничего из того, что обещал Зеленский на саммите в декабре 2019 года в Париже. Также и лидерам Германии и Франции нет смысла принимать участие в провальном политическом проекте, отметил Неменский. Представитель Киева: новый план по урегулированию в Донбассе обнародуют в марте © Facebook Алексея Арестовича

«Если бы Киев захотел выйти из Минских соглашений, Москва бы отнеслась к этому с интересом. Можно было поставить вопрос, на каких основаниях тогда сохраняются санкции», — сказал он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Украина доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. По его словам, если РФ не одобрит его, это будет означать, что она не хочет мира в регионе.

В Кремле сообщили, что не осведомлены о новых планах Киева относительно Донбасса, и предложили вернуться к выполнению Минских соглашений.