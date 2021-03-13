Чем раньше в России поймут необходимость контрпропагандистской работы, тем больше шансов, что жители Украины, особенно молодое поколение, не застрянут в националистической парадигме. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель и публицист Константин Кеворкян

Кеворкян отметил, что молодые люди на Украине интересуются и новинками российской музыки, и событиями из русскоязычного мира.

При этом важно учитывать роль соцсетей и правильно организовать диалог ровесников, пояснил он. Назло пропаганде: украинцы выбирают песни на русском © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Возможно, это должны быть программы, которые интересны украинской молодежи, например, получения или продолжения образования, возможности сделать карьеру в России, возможности туризма и даже приключений. И этот диалог на уровне ровесников, мне представляется, можно модерировать правильно, направлять и получать от этого обоюдную пользу», — сказал он.

Кроме того, можно создать канал, который днем работал бы для взрослой аудитории, а ночью — для молодежной, а также воздействовать на молодежь Украины с помощью русскоязычных лидеров мнений, добавил Кеворкян.

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По итогам 2020 года русскоязычные клипы составили десятку самых популярных видео на Украине.