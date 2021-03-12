Разогнать партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) президент Владимир Зеленский сможет, но поддержка украинцами ОПЗЖ никуда не денется, сказал политтехнолог Марат Баширов в интервью Украина.ру 12 марта

В декабре 2019 года социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос. Тогда пропрезидентскую партию «Слуга народа» были готовы поддержать почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг «Оппозиционной платформы» составлял 11,4%.

Уровень поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» к концу 2020 года снизился больше чем в два раза. Рейтинг ОПЗЖ, наоборот, вырос и на данный момент составляет 20% против 18% «Слуги народа», следует из итогов последнего опроса фонда «Демократические инициативы» и КМИС.

«Разогнать-то [ОПЗЖ] можно, как в свое время разогнали Компартию. Но популярность этой партии строилась на определенных настроениях у народа. Вот как эти настроения разогнать? Это гораздо сложнее», — сказал эксперт.

Медведчука подвинули. Что дальше? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей по данным ноябрьского опроса Киевского международного института социологии.

Эта партия в том числе выступает за диалог и налаживание отношений с Россией.

Председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук ранее призывал Киев снять антироссийские санкции.

Также он обвинял Зеленского в дискриминации русского языка в стране и критиковал украинского президента за ориентацию Украины на Запад.