В декабре 2019 года социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос. Тогда пропрезидентскую партию «Слуга народа» были готовы поддержать почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг «Оппозиционной платформы» составлял 11,4%.
Уровень поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» к концу 2020 года снизился больше чем в два раза. Рейтинг ОПЗЖ, наоборот, вырос и на данный момент составляет 20% против 18% «Слуги народа», следует из итогов последнего опроса фонда «Демократические инициативы» и КМИС.
«Разогнать-то [ОПЗЖ] можно, как в свое время разогнали Компартию. Но популярность этой партии строилась на определенных настроениях у народа. Вот как эти настроения разогнать? Это гораздо сложнее», — сказал эксперт.
По его мнению, для того чтобы не настроить против себя народ после запрета ОПЗЖ, Зеленскому нужно поднимать экономику, вспоминать о социальной справедливости, которая на Украине отсутствует, и снижать тарифы на газ и электричество.
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей по данным ноябрьского опроса Киевского международного института социологии.
Эта партия в том числе выступает за диалог и налаживание отношений с Россией.
Председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук ранее призывал Киев снять антироссийские санкции.
Также он обвинял Зеленского в дискриминации русского языка в стране и критиковал украинского президента за ориентацию Украины на Запад.