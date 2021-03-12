Слова директора «Укроборонпрома» Юрия Гусева о производстве на Украине американских военных вертолетов были ложью, на Одесском авиационном заводе будут собирать их гражданские версии, говорится в журналистском расследовании издания Defense Express

На Украине разгорелся скандал после того, как американская компания BELL опровергла заявление главы «Укроборонпрома» о старте сборки в стране американских военных вертолетов Bell UH-1 «Ирокез».

«Речь идет о сборке моделей SW-205 (лицензионная модификация Bell 205, который, в свою очередь, является гражданским вариантом военного вертолета Bell UH-1 «Ирокез») и SW-205Т (двухмоторная версия вертолета — своеобразный "лайт" аналог Ми-8)», — утверждает издание.

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Предприятию поставлена задача собрать по одному вертолету каждой из указанных модификаций ко Дню независимости Украины (24 августа), с тем чтобы хотя бы один из них смог подняться в воздух в 30-летний юбилей «незалежности».