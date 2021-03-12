На Украине разгорелся скандал после того, как американская компания BELL опровергла заявление главы «Укроборонпрома» о старте сборки в стране американских военных вертолетов Bell UH-1 «Ирокез».
«Речь идет о сборке моделей SW-205 (лицензионная модификация Bell 205, который, в свою очередь, является гражданским вариантом военного вертолета Bell UH-1 «Ирокез») и SW-205Т (двухмоторная версия вертолета — своеобразный "лайт" аналог Ми-8)», — утверждает издание.
По его данным, эта информация была озвучена во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 11 марта, на котором рассматривался вопрос крупноузловой сборки вертолетов на базе Одесского авиационного завода.
Предприятию поставлена задача собрать по одному вертолету каждой из указанных модификаций ко Дню независимости Украины (24 августа), с тем чтобы хотя бы один из них смог подняться в воздух в 30-летний юбилей «незалежности».