Заигрывания с националистической повесткой президента Украины Владимира Зеленского начались раньше, однако то, что мы наблюдаем сегодня, определённо связано с изменением внешнеполитической обстановки. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Владимир Корнилов о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Пётр Порошенко и его партия. Однако в настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Эксперт отметил, что эта геополитическая обстановка наложилась на личные страхи Зеленского, и теперь он пытается вклиниться в противоборство Соединенных Штатов и России, завоевав благосклонность нового американского президента.

«И то, что настолько отчаянный шаг — одновременное закрытие трёх ведущих информационных телеканалов страны — был сделан сразу после инаугурации Джо Байдена, в момент обострения американо-российских отношений, говорит лишь о том, что Зеленский, по всей видимости, лишь исполняет волю наших «западных партнёров», — констатировал Вышинский.

Его используют как инструмент дополнительного давления на Россию, но это также означает, что если США и Россия после клинча договорятся и разделят сферы влияния, то Зеленский потеряет и власть, и страну, заключил собеседник издания.

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