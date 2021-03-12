Всякий представитель русскоязычной части Украины в президентском кресле из-за конъюнктурных интересов перекрашивается в «западника». Однако Владимир Зеленский в этих превращениях зашел дальше всех. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський Пётр Порошенко и его партия. Однако в настоящее время основная политическая борьба на Украине развернулась между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Эксперт отметил, что умеренного и мирного русскоязычного Голобородько (персонаж из сериала «Слуга народа») сменил националист, бряцающий оружием и проводящий насильственную украинизацию.

«Избиратели, голосовавшие за него в 2019 году, вряд ли поверили бы в возможность такого поворота, однако он случился, и Зеленский ныне пытается «победить» Петра Порошенко, заняв его нишу, проще говоря, став Порошенко. Мы наблюдаем невероятное: администрация «самого миролюбивого президента» использует уличных радикалов и неонацистов для физического и морального подавления оппозиционных партий, независимых журналистов и целых телеканалов», — подчеркнул Вышинский.

Заигрывания с националистической повесткой начались раньше, однако то, что мы наблюдаем сегодня, определённо связано с изменением внешнеполитической обстановки и приходом к власти в США Джо Байдена, что наложилось на личные страхи главы государства, заключил собеседник издания.

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