План урегулирования конфликта в Донбассе разработан Германией и Францией, доработан Украиной, но при этом плана не существует, сказал глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» 12 марта

«План разработан Германией, Францией, доработан Украиной и сейчас находится на изучении в России. То есть плана нет. Есть предложения. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись и Россия», — сказал Кравчук.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Однако в Кремле сообщили, что в графике президента России Владимира Путина пока нет встречи «нормандских» лидеров в апреле.

Россия считает нецелесообразной встречу «нормандской четверки» на уровне глав государств, так как Украина до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства на последней такой встрече.