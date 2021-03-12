«План разработан Германией, Францией, доработан Украиной и сейчас находится на изучении в России. То есть плана нет. Есть предложения. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись и Россия», — сказал Кравчук.
Он также сообщил, что встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» якобы планируется на апрель.
Однако в Кремле сообщили, что в графике президента России Владимира Путина пока нет встречи «нормандских» лидеров в апреле.
Россия считает нецелесообразной встречу «нормандской четверки» на уровне глав государств, так как Украина до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства на последней такой встрече.