Ведущая передач «Давай поженимся» на канале «Интер» и «Как выйти замуж» на канале СТБ Анфиса Чехова выложила в Instagram совместное фото с певцом Юрием Шатуновым. Снимок и порадовал, и поразил поклонников группы «Ласковый май»

На снимке Чехова и Шатунов улыбаются в камеру. У обеих знаменитостей идеальные белоснежные зубы, на лице почти ни одной морщины.

«Это историческое фото! Во-первых, кто бы мне, 11-летней девчонке, сказал тогда, в 80-х годах, что у меня будет селфи с Юрой Шатуновым… Во-вторых, говорят, что Юра ни с кем не делает фото, особенно селфи… В третьих, Юра оказался очень искренним и глубоким человеком!» — подписала снимок ведущая.

Разин и Шатунов в суде выясняют, кто под чью фонограмму поет © Юрий Шатунов/Инстаграм

Воспитанники оренбургского детского дома Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов создали группу «Ласковый май» в подростковом возрасте, в 1986 году. Затем им помогал раскрутиться продюсер группы «Мираж» Андрей Разин. В 90-х в группе начались конфликты из-за финансовых вопросов и организации выступлений двойников исполнителей.