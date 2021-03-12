Украинские музыканты презентовали новый проект, в рамках которого статистику по распространению коронавирусной инфекции положат на ноты. Об этом на днях написал Информ-UA

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Известно, что проект был придуман при поддержке программы «Европейский дом», а реализовывать идею будут композиторы Алла Загайкевич, Георгий Потопальский и Антон Стук.

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Итогом работы станут новые музыкальные произведения, которые будут размещены на платформе.

По словам Загайкевич, мелодии подчиняются математическим правилам, поэтому статистика заболеваемости в числовом выражении может дать толчок развитию нового музыкального направления.

К слову, во время пандемии коронавируса чаще всего пользователи интернета искали песни для поддержания душевного равновесия, и популярность плейлистов со спокойными мелодиями выросла в два раза. Такие данные недавно представила стримминговая платформа Spotify.

В последние дни на Украине зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано более 13 тысяч новых заболевших. Всего же с начала пандемии в стране заболело коронавирусом почти 1,5 миллиона человек, более 27 тысяч из них скончались.