Президент Украины Владимир Зеленский своими нелегитимными решениями создает предпосылки для силового захвата власти в стране, сказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

На днях в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение о возможном уголовном преследовании депутатов Верховной Рады VI созыва, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений между РФ и Украиной в 2010 году.

«Сегодня политическая борьба на Украине превратилась в бои без правил», — сказал Бортник, комментируя данное решение СНБО.

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Бортник подчеркнул, что такие решения несут риски как украинскому государству, так и лично Зеленскому. За эти решения нынешнего президента будут преследовать даже после того, как он оставит свой пост, отметил эксперт.