На днях в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение о возможном уголовном преследовании депутатов Верховной Рады VI созыва, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений между РФ и Украиной в 2010 году.
«Сегодня политическая борьба на Украине превратилась в бои без правил», — сказал Бортник, комментируя данное решение СНБО.
По его словам, начиная преследование депутатов за их голосование в парламенте Зеленский нарушает закон, усиливает хрупкость политической системы и увеличивает вероятность разного рода силовых способов борьбы за власть Украины.
Бортник подчеркнул, что такие решения несут риски как украинскому государству, так и лично Зеленскому. За эти решения нынешнего президента будут преследовать даже после того, как он оставит свой пост, отметил эксперт.