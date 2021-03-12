Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал к публичной дискуссии в связи с открытием в Доме профсоюзов клуба спортивного покера. Об этом он в пятницу, 12 марта, написал в своем Telegram-канале

«Поскольку руководство Федерации профсоюзов, на балансе которого находится Дом профсоюзов, не реагирует ни на обращения, ни на запросы Министерства культуры и информационной политики, хочу заявить о своей позиции относительно начала работы клуба спортивного покера. Считаю неправильным открытие развлекательного заведения любого направления в месте, где произошли трагические события Революции достоинства. В то же время стоило бы дополнительно поддержать Музей Революции достоинства, который частично действует в этом месте памяти и выполняет свою важную общественную миссию по утверждению ценностей гражданского общества и борьбы украинцев за свои права», — написал Ткаченко.

Как это было 20 февраля 2014 года. Снайперы Майдана и самый страшный день Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Виталий Кличко.

«Конечно, я знаю, что КГГА, как и Министерство культуры и информполитики, не имеет юридического воздействия на профсоюзы Украины. И это вполне логично, поскольку профсоюзы априори должны быть независимыми в своей деятельности. Но независимость — не вседозволенность. Независимость — это ответственность. В частности, ответственность за сохранение истории того, какими жертвами она приобреталась и отстаивалась», — добавил он.

Министр призвал общественность, журналистов, юристов, правоохранительные органы и Киевгорадминистрацию отреагировать на «неоднозначное решение». Он также предложил сделать обсуждение этого вопроса открытым и провести встречу с участием руководства Федерации профсоюзов Украины, адвокатов и членов семей Небесной сотни, Минкультуры, КГГА, общественности, журналистов и всех «неравнодушных патриотов Украины».