Президент Австрии Александр Ван дер Беллен получил приглашение от своего украинского коллеги Владимира Зеленского присоединиться к Крымской платформе. Свое приглашение Зеленский 12 марта опубликовал в Twitter

«Три кита». Как Киев собирается возвращать Крым © Facebook, Dmytro Kuleba

«Примите приглашение на празднование 30-летия независимости Украины и приглашение присоединиться к «Крымской платформе», — говорится в сообщении.

Саммит «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, планируется провести 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

Власти Украины пригласили к участию в этой инициативе ряд стран, в том числе Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Канаду и США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три основных пункта плана Киева по возвращению Крымского полуострова под контроль Украины.

По его словам, это стратегия, утвержденная СНБО, консолидация усилий всех партнеров на базе «Крымской платформы» и синергия — восстановление международного права и украинского суверенитета над Крымом и Севастополем.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.