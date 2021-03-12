Украинская власть сможет арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру

Рейтинг ОПЗЖ на данный момент составляет 20%, а рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» сейчас был бы не более 18%, следует из итогов опроса «Демократических инициатив» и КМИС.

«Для того чтобы арестовать Медведчука, нужны реальные правовые основания. Его голословно обвинили в спонсировании терроризма, при этом уголовное дело не завели, так как никаких доказательств нет. Если потребуется устранять Медведчука, Киев будет действовать неправовыми методами, а не через судебную систему» — комментирует ситуацию Олег Неменский.

Арестуют ли Медведчука? Политико-правовой хаос на Украине © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Виктора Медведчука. Его обвиняют по уголовным статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, а также госизмене.

Предлогом для обвинения Медведчука со стороны Генпрокуратуры стала его речь на съезде ОПЗЖ, в которой он выступил за внесение некоторых конституционных изменений, предоставляющих автономный статус Донбассу.