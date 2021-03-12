Рейтинг ОПЗЖ на данный момент составляет 20%, а рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» сейчас был бы не более 18%, следует из итогов опроса «Демократических инициатив» и КМИС.
«Для того чтобы арестовать Медведчука, нужны реальные правовые основания. Его голословно обвинили в спонсировании терроризма, при этом уголовное дело не завели, так как никаких доказательств нет. Если потребуется устранять Медведчука, Киев будет действовать неправовыми методами, а не через судебную систему» — комментирует ситуацию Олег Неменский.
Как известно, генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против оппозиционного политика Виктора Медведчука. Его обвиняют по уголовным статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, а также госизмене.
Предлогом для обвинения Медведчука со стороны Генпрокуратуры стала его речь на съезде ОПЗЖ, в которой он выступил за внесение некоторых конституционных изменений, предоставляющих автономный статус Донбассу.