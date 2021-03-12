Украинская певица MamaRika заявила, что гордится своей матерью, которая переехала с Украины в Польшу, получив карту поляка. Такую информацию 12 марта опубликовал «Бульвар Гордона»

«Она в 50 с лишним лет психанула, выучила польский язык, сделала карту поляка и переехала в Варшаву. Потому что ей заявили в Украине, что она почти пенсионного возраста и работы здесь не будет. Я горжусь ею страшно. Говорю: "Наверное, жизнь слишком коротка, чтобы бояться перемен"», — сказала MamaRika.

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Анастасия Кочетова, ранее выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

На данный момент продюсирует артистку ее супруг, актер и ведущий Сергей Середа. В январе 2021 года семья переехали из Киева в Одессу.