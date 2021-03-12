Президент Украины Владимир Зеленский создал совет, который займется правами и свободами лиц, принимавших участие в защите Украины. Соответствующий приказ был опубликован на сайте главы государства 12 марта

Новосозданный орган получил название Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

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«Так случилось, что длительное время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины», — рассказала глава Консультативного совета Алена Вербицкая.

В состав совета, по ее словам, войдут народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели. В ОП также отметили, что у них будет возможность привлекать правительственные и неправительственные организации, в том числе международные.