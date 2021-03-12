Новосозданный орган получил название Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.
Как пояснили в Офисе президента, совет был создан с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективного рассмотрения уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины.
«Так случилось, что длительное время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины», — рассказала глава Консультативного совета Алена Вербицкая.
В состав совета, по ее словам, войдут народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели. В ОП также отметили, что у них будет возможность привлекать правительственные и неправительственные организации, в том числе международные.