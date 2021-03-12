Граждане Украины не стали пленниками пиратов, которые напали на судно в Гвинейском заливе. Об этом 12 марта сообщил представитель МИД Украины Олег Николенков в Twitter

Пираты взяли в плен украинских моряков у берегов Бенина

«По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе», — опроверг эту информацию Олег Николенко.

В сентябре прошлого года на Украину вернулись шесть членов экипажа судна Curaçao Trader, которые более месяца провели в плену у нигерийских пиратов. Переговоры об освобождении украинцев вело Министерство иностранных дел.