Луценко запутался, перечисляя страны — участницы «нормандского формата», превратив «нормандскую четвертку» в «пятерку».
«Президент [Украины Владимир] Зеленский, насколько я знаю, встречался с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Главным человеком, который готовил эту встречу, был снова-таки тот же [глава Офиса президента Украины] Андрей Ермак. На этой встрече были президент Франции, канцлер Германии, премьер Италии — так называемый "нормандский формат"», — заявил Луценко.
Также он заявил, что саммит 2019 года был для Зеленского провальным.
Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.