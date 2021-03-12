Экс-генеральный прокурор Украины, а ныне начинающий телеведущий Юрий Луценко в первом выпуске своей передачи не смог правильно назвать страны — участницы «нормандского формата». Премьера ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко» состоялась 11 марта в эфире «5 канала», который принадлежит бывшему президенту Петру Порошенко

Луценко запутался, перечисляя страны — участницы «нормандского формата», превратив «нормандскую четвертку» в «пятерку». Шоу бывшего генпрокурора. Юрий Луценко стал телеведущим © Facebook, Юрій Луценко

«Президент [Украины Владимир] Зеленский, насколько я знаю, встречался с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Главным человеком, который готовил эту встречу, был снова-таки тот же [глава Офиса президента Украины] Андрей Ермак. На этой встрече были президент Франции, канцлер Германии, премьер Италии — так называемый "нормандский формат"», — заявил Луценко.

Также он заявил, что саммит 2019 года был для Зеленского провальным.

Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.