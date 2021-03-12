По его словам, за прошедшие сутки в Киеве подтвердили 896 новых случаев коронавируса. При этом 129 пациентов были госпитализированы. Всего в больницах проходят лечение 2548 пациентов, из которых 1689 находятся в тяжелом состоянии.
«Как мы видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в наших столичных больницах наибольшее количество заболевших с начала пандемии. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это очень тревожная тенденция», — заявил Кличко.
Он добавил, что кислородную поддержку получают 1978 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 38 больных.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.