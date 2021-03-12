Количество пациентов с коронавирусом, госпитализированных за сутки в больницы Киева, стало рекордно большим с начала пандемии. Об этом 12 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, который транслировался в Facebook

По его словам, за прошедшие сутки в Киеве подтвердили 896 новых случаев коронавируса. При этом 129 пациентов были госпитализированы. Всего в больницах проходят лечение 2548 пациентов, из которых 1689 находятся в тяжелом состоянии.

«Как мы видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в наших столичных больницах наибольшее количество заболевших с начала пандемии. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это очень тревожная тенденция», — заявил Кличко.

Борьба с COVID-19: на Украине наконец начали прививать от коронавируса, а ЕС готовится ввести «паспорта вакцинации»

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.